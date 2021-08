Εξοργισμένος ρεπόρτερ στην Ισπανία τα κάνει άνω κάτω σε στούντιο για την αποχώρηση του Μέσι (vids)

Σε έξαλλη κατάσταση ήταν ο Ισπανός ρεπόρτερ Κριστομπάλ Σορία, με την απόφαση του Λιονέλ Μέσι να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

Επειτα από 21 ολόκληρα χρόνια και 35 τίτλους στη Βαρκελώνη ο Αργεντινός αστέρας λέει «αντίο» στον σύλλογο της καρδιάς του και πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Στη Γαλλία αναφέρουν πως ο Μέσι έχει ήδη συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν και το μόνο που μένει να δούμε είναι αν τα σενάρια επαληθευτούν.

Μετά την συγκεκριμένη είδηση, αρκετοί οπαδοί των «μπλαουγράνα» συγκεντρώθηκαν στο «Καμπ Νόου» ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Μερικοί εξ αυτών δεν άντεξαν και ξέσπασαν σε λυγμούς.

Ακόμα και στον τηλεοπτικό σταθμό «El Chiringuito», ο Ισπανός ρεπόρτερ Κριστομπάλ Σορία, ένας εκ των πιο στενών φίλων του Σέρχιο Ράμος, δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή του για το «διαζύγιο» Μέσι - Μπαρτσελόνα.

«Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Είμαι συντετριμμένος. Είναι το χειρότερο βράδυ της ζωής μου. Θέλω να ξυπνήσω αύριο το πρωί και όλα αυτά να ήταν ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης, ότι τίποτα από αυτά που συμβαίνουν δεν είναι αληθινό. Έχω αναστατωθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

"The worst night of my life". Someone needs to keep an eye on Cristobal Soria to make sure he gets home okay after this. pic.twitter.com/E1i9uiLhSp