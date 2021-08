Οπαδοί της Μπαρτσελόνα κατά Γκριεζμάν: «Ο Μέσι έφυγε εξαιτίας σου» (pic)

Ο Αντουάν Γκριεζμάν, βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την ομάδα.

Από τη μέρα που ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μετακόμισε στη Βαρκελώνη, έχει ακούσει πολλά από τους φίλους της Μπαρτσελόνα. Είτε για τις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο είτε για τις σχέσεις του με τον Λιονέλ Μέσι.

Στην Ισπανία έγραφαν πως οι δύο ποδοσφαιριστές δεν κατάφεραν ποτέ να έρθουν κοντά, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάσει και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στους αγώνες.

O Αργεντινός αστέρας, το βράδυ της Πέμπτης (05/08) ανακοίνωσε την αποχώρησή του ότι από την Μπαρτσελόνα και το πρωί της Παρασκευής (06/08) οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκαν κανονικά στο προπονητικό κέντρο για να προπονηθούν.

Μόνο που έξω από αυτό ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» για να διαμαρτυρηθούν για την αποχώρηση του «Λίο». Κατά την άφιξη, λοιπόν, του Αντουάν Γκριεζμάν στο προπονητικό κέντρο, οι φίλοι της ομάδας αποδοκίμασαν τον Γάλλο άσο, ρίχνοντας του ευθύνες για το γεγονός ότι ο 34χρονος επιθετικός αποτελεί πλέον παρελθόν από την Μπαρτσελόνα.

🚨 [Cuatro] | Antoine Griezmann was booed by Barça fans upon his arrival for training today: "Messi left and it is your fault!"



📹 @DavidIbanez5 pic.twitter.com/727XEOXjeJ