Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Ράμος και Μέσι: Μέσα σε μια τετραετία η La Liga έχασε τα αστέρια της (pic)

Από το 2017 κι έπειτα η La Liga έχει δει τέσσερα μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου να αποχωρούν και να συνεχίζουν την καριέρα τους σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση περί αποχώρησης του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα. Μία εξέλιξη την οποία δεν περίμενε κανείς. Μετά την επιστροφή του Αργεντινού αστέρα στη Βαρκελώνη από τις διακοπές του, άπαντες θεώρησαν πως Μέσι και Μπαρτσελόνα θα έδιναν τα χέρια και θα συνέχιζαν την συνεργασία τους.

Μάταια όμως καθώς ο 34χρονος άσος πήρε την απόφαση του και πλέον δεν θα αγωνίζεται με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» και πάσα πιθανότητα ούτε με κάποιας άλλης ισπανικής ομάδας. Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι καραδοκούν για την απόκτηση του και από την πλευρά της η La Liga, βλέπει ακόμη ένα αστέρι να ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μακριά από την Ισπανία.

Από το 2017 και μετά η La Liga, έχει χάσει τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου. Η αρχή έγινε το 2017 με τον Νεϊμάρ, όταν οι Παριζιάνοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 222 εκατομμύρια ευρώ για τον αποκτήσουν, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται ο ακριβότερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Τον επόμενο χρόνο ήρθε η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός προερχόταν από την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League και τέταρτη συνολικά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κι επέλεξε την Γιουβέντους για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η «Γηραιά Κυρία» κατάφερε να πείσει τους Μαδριλένους και τον Ρονάλντο με τα 100 εκατομμύρια ευρώ και τον παίκτη να αποχωρεί από την Μαδρίτη, ύστερα από εννέα χρόνια, όντας ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της La Liga με 311 τέρματα.

Μερικές ημέρες νωρίτερα ο Σέρχιο Ράμος, ένα ακόμα αστέρι της Ρεάλ και του ισπανικού πρωταθλήματος αποφάσισε να αποχωρήσει από τους «μερένγκες» μετά από 16 χρόνια. Η Παρί, η οποία περιμένει στη γωνία και για τον Μέσι, τον έκανε δικό της χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει ευρώ στην Ρεάλ.

Μετά τους Νεϊμάρ, Ρονάλντο και Ράμος ήρθε η σειρά του Λιονέλ Μέσι να πει «αντίο» και με αυτόν τον τρόπο το ισπανικό πρωτάθλημα βλέπει σταδιακά να χάνει κορυφαίους ποδοσφαιριστές από τα γήπεδα του. Τα προηγούμενα έτη, στόχος της La Liga ήταν να αποτελέσει το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, αλλά μετά από αυτές τις ηχηρές αποχωρήσεις την τελευταία τετραετία δεν έχει κανένα λόγο να το υποστηρίξει...

