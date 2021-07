Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα πρότεινε νέα μείωση στους μισθούς των παικτών

Η Μπαρτσελόνα καλείται να μειώσει τις αποδοχές των ποδοσφαιριστών της σχεδόν κατά 2/3, προκειμένου να βγει από την αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί, λόγω των οικονομικών προβλημάτων.

Η κρίση της πανδημίας έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα και πλέον η Μπαρτσελόνα οδηγείται σε αδιέξοδο, με τον Τζουάν Λαπόρτα να προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει όρθια την ομάδα και να μην «πνιγεί» από τα χρέη της.

Γι' αυτό και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα στην Ισπανία, ο Λαπόρτα πρότεινε στους παίκτες, να πάρουν φέτος το 60% των μισθών και το υπόλοιπο 40% σε δόσεις τα επόμενα χρόνια!

Από την πλευρά τους οι παίκτες δεν έχουν απαντήσει ακόμα στον ισχυρό άνδρα των Καταλανών, αλλά αυτή είναι η τελευταία λύση του συλλόγου, προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν εις πέρας τη φετινή σεζόν.

Barça have made an offer for the players to receive 60 percent of their wages this season, with the remaining 40 percent deferred and split across the remaining years of their deals. [el periódico]