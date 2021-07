Καρβαχάλ: Επίσημα μέχρι και το 2025 στη Ρεάλ

Ο Ντάνι Καρβαχάλ τελείωσε το θέμα της υπογραφής νέου συμβολαίου στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα παραμείνει ποδοσφαιριστής των «μερένγκες» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει 19 χρόνια ως κομμάτι της Ρεάλ Μαδρίτης αφού εκεί είναι που ανδρώθηκε κι άρχισε να εξελίσσει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, ο Ντάνι Καρβαχάλ μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 23 χρόνια ως μέλος της «βασίλισσας» μέχρι και τη λήξη του συμβολαίου του.

Μέχρι στιγμής στη θητεία του στην Ρεάλ έχει πανηγυρίσει 4 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 Super Cup Ευρώπης, 2 Πρωταθλήματα, 3 Super Cup Ισπανίας κι ένα Κύπελλο.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης έχει πλέον με κάθε επισημότητα νέο συμβόλαιο με το κλαμπ μέχρι και το 2025.

