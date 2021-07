Απολογήθηκε ο Γκριεζμάν για ρατσιστικά σχόλια του Ντεμπελέ για τους Ασιάτες

Ο Αντουάν Γκριεζμάν απολογήθηκε για το αν με τη συμπεριφορά του προσέβαλλε τους Ασιάτες φίλους του.

Ο αποκλεισμός από το Euro προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους παίκτες, διαπληκτισμούς μεταξύ οικογενειών των διεθνών και τώρα ήρθε και το video του Ντεμπελέ για να κάνει το κλίμα ακόμα πιο βαρύ. Ο Αντουάν Γκριεζμάν εμφανίστηκε να γελάει με τα ρατσιστικά σχόλια του Ντεμπελέ εις βάρος Ασιατών τεχνικών και αρκετοί ήταν αυτοί που τον... έκραξαν για το γεγονός πως δεν εμπόδισε τον συμπαίκτη του.

O σταρ της Μπαρτσελόνα πήρε θέση για όσα συνέβησαν το 2019 και απολογήθηκε τονίζοντας: «Πάντα ήμουν απέναντι σε κάθε μορφή ρατσισμού. Τις τελευταίες ημέρες μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να τονίσουν πως είμαι διαφορετικός απ ότι πραγματικά είμαι. Απορρίπτω τις κατηγορίες που έγιναν εναντίον μου και λυπάμαι αν προσέβαλλα τους Ιάπωνες φίλους μου».

Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej