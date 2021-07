Σάλος με ρατσιστικά σχόλια του Ντεμπελέ για Ασιάτες, με τον Γκριεζμάν να παρακολουθεί (vid)

Ρατσιστικά σχόλια εις βάρος Ασιατών τεχνικών φέρεται πως έκανε ο Ουσμάν Ντεμπελέ και προκάλεσε σάλο. Ο Αντουάν Γκριεζμάν ήταν δίπλα του, χαμογελούσε και δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει.

Το άσχημο κλίμα στην Γαλλία καλά κρατεί. Ο αποκλεισμός από το Euro προκάλεσε ένταση μεταξύ των παικτών, διαπληκτισμούς μεταξύ οικογενειών των διεθνών και τώρα ήρθε και το βίντεο του Ντεμπελέ για να αποτελειώσει την αρνητική κατάσταση.

Στο παρακάτω βίντεο ο μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ουσμάν Ντεμπελέ εμφανίζεται να κάνει ρατσιστικά σχόλια εις βάρος Ασιατών τεχνικών, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από μία τηλεόραση και συζητούν πιθανότατα για ένα τεχνικό πρόβλημα.

«Όλες αυτές οι άσχημες φάτσες, μόνο και μόνο για να παίξουμε PES. Δεν ντρέπονται;» ακούγεται να λέει αρχικά. Στη συνέχεια γελάει όταν ένας άντρας μπαίνει στο δωμάτιο και γίνεται ζουμ στο βίντεο. Γαμώτο, τι ανάποδη γλώσσα μιλάνε. Υποτίθεται ότι είστε ανεπτυγμένη χώρα, σωστά», ήταν τα λόγια του τα οποία προκάλεσαν σάλο.

Στο βίντεο φαίνεται και συμπαίκτης του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος βρίσκεται στον ίδιο χώρο και γελάει με τα λεγόμενα του Ντεμπελέ.

Πάντως το συμβάν δεν φαίνεται να είναι τωρινό. Σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα «Voetbalzone» είναι από το καλοκαίρι του 2019, όταν η Μπαρτσελόνα είχε κάνει περιοδεία στην Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά το βίντεο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια κι εκνευρισμό στον κόσμο, ο οποίος κατακρίνει τη ρατσιστική συμπεριφορά του Ντεμπελέ, ενώ στέκεται και στο γεγονός ότι ο Γκριεζμάν ήταν δίπλα του και δεν έκανε κάτι για τον σταματήσει.

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej