Αλλαξε γνώμη ο Ράμος: Θέλει να ανανεώσει με Ρεάλ (pic)

Ο Σέρχιο Ράμος φαίνεται πως άλλαξε γνώμη και πως είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί με την διοίκηση, προκειμένου να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ρεάλ και τη νέα σεζόν.

Η Ρεάλ γνωρίζοντας εδώ και καιρό την απόφαση του Ράμος να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, προετοίμαζε τον αποχαιρετισμό του. Μέχρι και φωτογράφιση του Ισπανού αμυντικού «αγκαλιά» με τους 22 τίτλους που έχει κατακτήσει με τον σύλλογο, είχαν σκεφτεί να διοργανώσουν οι Μαδριλένοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», οι «μερένγκες» θα πρέπει να ετοιμάσουν τα νέα χαρτιά για την παραμονή του Ράμος και όχι κάτι άλλο...

Κι αυτό διότι, όπως τονίζει το ισπανικό Μέσο, ο 35χρονος στόπερ, άλλαξε γνώμη και επιθυμία του είναι να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Μάλιστα, επιθυμία του είναι να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο και όχι διετές που ζητούσε εξ αρχής.

Οχι μόνο αυτό, αλλά ο Ράμος είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί και 10% μείωση στον μισθό του λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, παρά τις διαφωνίες που είχε. Οπως ακριβώς αποδέχθηκε και ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες ανανέωσε κι αυτός τη συνεργασία του με τους Μαδριλένους.

