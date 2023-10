Η Φορτούνα Ντίσελντορφ νίκησε στην έδρα της Ουντερχάκινγκ με 6-3 στην παράταση και πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας. Σκόραρε και έδωσε ασίστ ο Χρήστος Τζόλης.

Ο «καυτός» Χρήστος Τζόλης ξεχώρισε στη νίκη - πρόκριση της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Η ομάδα του 21χρονου επιθετικού νίκησε στην παράταση στην έδρα της Ουντερχάκινγκ της τρίτης κατηγορία της Γερμανίας, με σκορ 6-3 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας, με τον νεαρό διεθνή επιθετικό να δίνει ασίστ και να πετυχαίνει γκολ.

Στο 78' ο Τζολης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, «άδειασε» έναν αντίπαλο και «σέρβιρε» στον Γιοχάνεσον, ο οποίος ισοφάρισε σε 3-3, το οποίο ήταν και το σκορ της κανονικής διάρκειας. Στο 114' ο νεαρός winger πάτησε περιοχή, πέρασε ανάμεσα από δυο παίκτες και εκτέλεσε για το 3-5.

ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON 🇮🇸(2003) AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH TO DRAW LEVEL ONCE AGAIN!!!

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WITH A LOVELY PLAY FOR THE ASSIST!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/4xR3QnSinW