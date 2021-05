Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο ΟΑΚΑ σε τελικό Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια (21:00 Cosmote Sport 1).

Με σλόγκαν «We are ready to Fight», οι άνθρωποι του Δικεφάλου ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό βίντεο, ενόψει του αποψινού τελικού, αφιερωμένο στις κατακτήσεις τροπαίων της ομάδας το 2018 και το 2019.

This year we're back to OAKA Stadium #TheFinal2021 #Reloaded #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/edvLOfdY4O

— PAOK FC (@PAOK_FC) May 22, 2021