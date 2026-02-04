Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Γεντβάι έδιωξε στη γραμμή το σουτ του Τάισον
Ο ΠΑΟΚ στο 10' άγγιξε το 1-0 με τον Τάισον. Ο Γεντβάι έσωσε τον Παναθηναϊκό από βέβαιη παραβίαση.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και στο 5' είχε την πρώτη τελική. Σε φάουλ του Τάισον, ο Μιχαηλίδης πλάσαρε από αριστερά πάνω στον Λαφόν.
Στο 7' ο Μύθου δεν κατάφερε να βρει εστία στο γύρισμα του Κένι.
Στο 10' ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία. Σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Τάισον κοντρόλαρε και σούταρε, η μπάλα πέρασε από τον Λαφόν, όμως, ο Γεντβάι απομάκρυνε στη γραμμή.
Στο 16' είχε νέα ευκαιρία ο Τάισον. Λάθος του Γεντβάι, ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον Βραζιλιάνο, αλλά το αριστερό σουτ κόντραρε στον Ίνγκασον κι έφυγε κόρνερ.
