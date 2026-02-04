Η ρεβάνς του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει στη Βοιωτία σε μια εβδομάδα (11/2, 17:00).

O ΟΦΗ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 75ο λεπτό του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με το Λεβαδειακό, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-1.

Η πρόκριση στο μεγάλο τελικό θα κριθεί σε μια εβδομάδα (11/2, 17:00) στη ρεβάνς της Λιβαδειάς. Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1

20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ("Απόστολος Νικολαΐδης")

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Τελικός

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.