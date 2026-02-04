Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς
O ΟΦΗ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 75ο λεπτό του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με το Λεβαδειακό, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-1.
Η πρόκριση στο μεγάλο τελικό θα κριθεί σε μια εβδομάδα (11/2, 17:00) στη ρεβάνς της Λιβαδειάς. Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος
1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1
- 20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ("Απόστολος Νικολαΐδης")
2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):
- 17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)
- 20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)
Τελικός
Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.