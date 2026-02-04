Παπαδόπουλος: «Κακό παιχνίδι λόγω αέρα, στο 50-50 η πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λεβαδειακός μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Λιβαδειάς. Ο προπονητής των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, στάθηκε στη δυσκολία που προκάλεσε ο αέρας και τόνισε πως οι πιθανότητες πρόκρισεις είναι... μοιρασμένες.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου

Για το ότι το αποτέλεσμα δίνει μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον Λεβαδειακό: «Δεν συμφωνώ. Κατά την άποψή μου ήταν ένα κακό παιχνίδι και λόγω του αέρα, επηρεαστήκαμε αρκετά θα έλεγα. Δεν μπήκαμε καλά στο ματς. Ο ΟΦΗ έβαλε ένα γρήγορο γκολ. Νομίζω ότι είχαμε προϋποθέσεις για να κάνουμε κάτι καλό σε μερικές στιγμές.

Στο δεύτερο ημίχρονο όταν μείναμε με 10 παίκτες ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του αέρα να βγούμε έξω από την περιοχή μας. Νομίζω ότι η πρόκριση είναι 50-50, δεν έχει κάποια ομάδα προβάδισμα. Έτσι είναι το Κύπελλο, είναι πρόκριση».

Για τη διαχείριση που θα κάνει εν όψει και των άλλων δύο συνεχόμενων ματς με τον ΟΦΗ: «Σίγουρα σκεφτόμαστε τη διαχείριση, γιατί είναι συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, παίκτες έχουμε, βάθος έχουμε και έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους για να διαχειριστούμε αυτά τα συνεχόμενα ματς».