ΟΦΗ: Χωρίς Νέιρα με Παναθηναϊκό
Ο Χουάν Νέιρα «κιτρινίστηκε» στο 86ο λεπτό της σπουδαίας νίκης του ΟΦΗ στην έδρα του Ατρομήτου, με αποτέλεσμα να συμπληρώσει τρεις κάρτες και να προστεθεί στο ποινολόγιο της Λίγκας.
Συνεπώς ο Αργεντινός χαφ θα πρέπει να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς πρωταθλήματος των Κρητικών και ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 22η αγωνιστική.
Ο Όμιλος σε αυτό το διάστημα θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό, στην ενδιάμεσα αναμέτρηση τους μεταξύ των δυο ημιτελικών του Κυπέλλου, θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στη Νεάπολη και μετά το ματς με το Τριφύλλι θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet.
Την τρέχουσα σεζόν ο Νέιρα έχει 15 εμφανίσεις, με τρία γκολ και δυο ασίστ.
