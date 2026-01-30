Κυκλοφορούν το Σάββατο τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως το Σάββατο (31/01) θα τεθούν στην διάθεση των φίλων της ομάδας τα εισιτήρια για το κρίσιμο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ (04/02-20:30) στην Λεωφόρο θα κυκλοφορήσουν το πρωί του Σάββατου (31/01) στις 12:00. Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 30 ευρώ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια του ημιτελικού του Κυοπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (04/02, 20:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από το Σάββατο 31/1 στις 12.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 30 € 1B/5C/8B/12B 50 € 1A/12A/8A/5B 55 € 5A/9/11 85 € 2Α/2Β 105 € 10 135 € VIP 305 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION