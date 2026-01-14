Παναθηναϊκός - Άρης: Πέναλτι του Ρόουζ στον Σφιντέρσκι, 2-0 ο Μπακασέτας (vid)
Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε το προβάδισμα του κόντρα στον Άρη στο 53ο λεπτό, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα.
O Άρης μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο του νοκ άουτ προημιτελικού με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όμως η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν εκείνη που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα.
Στο 51ο λεπτό κατά την εκτέλεση στατικής φάσης ο Λίντσεϊ Ρόουζ τράβηξε τον Κάρολ Σφιντέρσκι και ο διαιτητής Ευαγγέλου έδωσε πέναλτι. Στο 53' ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
