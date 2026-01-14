Ο Λορέν Μορόν επέστρεψε στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον νοκ άουτ αγώνα (20:30) του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη μία από τις δύο αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ.

Η επιστροφή του Ισπανού στην κορυφή της επίθεσης, προφανώς, δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Λορέν Μορόν είναι «φρέσκος» καθώς δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Ο Μανόλο Χιμένεθ επιφύλαξε μία έκπληξη κι αυτή αφορά το κέντρο της άμυνας καθώς επέλεξε τους Άλβαρο-Ροζ στο δίδυμο των στόπερ καθώς οι Τεχέρο, Φαντιγκά θα παίξουν στα άκρα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρίσκονται οι Μόντσου, Ράτσιτς καθώς στη μεσοεπιθετική γραμμή θα αγωνιστούν οι Παναγίδης, Γένσεν και Κάρλες Πέρεθ ενώ ο Γιώργος Αθανασιάδης θα υπερασπιστεί την εστία των «κίτρινων».