Νίκολιτς: «Η ευθύνη είναι δική μου, δεν γυρίσαμε από τις διακοπές»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ, στο Κύπελλο.

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της μεγάλη αποτυχία επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς, καθώς αποκλείστηκε από τον ΟΦΗ, σε μονό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλαδας.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ανέλαβε την ευθύνη και τόνισε πως η ομάδα του δεν... επέστρεψε από τις διακοπές της.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πολύ δύσκολο αποτέλεσμα για εμάς απόψε. Είναι ευθύνη δική μου. Χάσαμε από τους βασικούς στόχους. Δεν γυρίσαμε από τις διακοπές, δεν είχαμε ρυθμό, είμαστε μία διαφορετική ομάδα. Χάναμε ευκαιρίες τη μια πίσω από την άλλη. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε στην απόδοση που είχαμε.

Χάσαμε έναν βασικό στόχο. Η μπάλα μας τιμωρεί. Έχουμε το ματς με τον Παναθηναϊκό τώρα και πρέπει να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που είχαμε πριν τη διακοπή».

