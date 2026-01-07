Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΟΦΗ - Αστέρας Aktor 2-0

Ο ΟΦΗ λύγισε στον Αστέρα Aktor με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θ' αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και είχαν δύο καλές φάσεις να προηγηθούν. Στο 5ο λεπτό ο Γκιοακίνι πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Εμμανουηλίδης έφυγε στην πλάτη του Κωστούλα, αλλά ο Χριστογεώργος τον νίκησε σε τετ α τετ. Στο 9' ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίπτσιτς σούταρε από το δεύτερο δοκάρι, ο Γιαμπλόνσκι έκανε την προβολή από κοντά, ο Μπόρχα ευνοήθηκε από την κόντρα και η μπάλα βγήκε άουτ.

Μετά το 10ο λεπτό οι Κρητικοί πήραν τον έλεγχο και στο 36ο λεπτό ο Μπόρχα Γκονζάλες άνοιξε το σκορ με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ από θέση έξω αριστερά.

Στο 40' ο Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους και φυσικά το ματς έγινε πιο εύκολο για τον ΟΦΗ κι εξαιρετικά δύσκολο για τους φιλοξενούμενους. Ο ΟΦΗ τελείωσε την υπόθεση πρόκριση στο δεύτερο μέρος. Στο 55ο λεπτό ο Ισέκα έφυγε στο χώρο έπειτα από μπαλιά του Καραχάλιου, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Φερνάντεθ.

Ο διαιτητής Παπαδόπουλος δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο, όμως ο VAR Ευαγγέλου τον κάλεσε να τσεκάρει τη φάση και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδωσε το πέναλτι σους γηπεδούχους. Ο Ισέκα που κέρδισε το πέναλτι ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αγγελίδη για το 2-0, με το πρώτο του γκολ στη δεύτερη θητεία του στον Όμιλο, στο πρώτο του ματς ως βασικός.

Τα highlights του αγώνα