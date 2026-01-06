Ο νεαρός γκολκίπερ του συλλόγου του ΠΑΟΚ έκανε μία πολύ σπουδαία απόκρουση σε επίθεση της ομάδας του Ατρόμητου.

Στο 29' ο Ατρόμητος έχασε πολύ σπουδαία φάση για γκολ. Ο Τσαντίλας έκανε το αριστερό σουτ και ο Μοναστηρλής απέκρουσε εξαιρετικά στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ. Ήταν η πρώτη μεγάλη επέμβαση του 21χρονου γκολκίπερ του ΠΑΟΚ στην επαγγελματική του καριέρα.