ΠΑΟΚ: Η πρώτη μεγάλη επέμβαση του Μοναστηρλή στην επαγγελματική του καριέρα
Ο νεαρός γκολκίπερ του συλλόγου του ΠΑΟΚ έκανε μία πολύ σπουδαία απόκρουση σε επίθεση της ομάδας του Ατρόμητου.
Στο 29' ο Ατρόμητος έχασε πολύ σπουδαία φάση για γκολ. Ο Τσαντίλας έκανε το αριστερό σουτ και ο Μοναστηρλής απέκρουσε εξαιρετικά στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ. Ήταν η πρώτη μεγάλη επέμβαση του 21χρονου γκολκίπερ του ΠΑΟΚ στην επαγγελματική του καριέρα.
