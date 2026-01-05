Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη επίσημη υποχρέωση του 2026, με τον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο να ανοίγει τη νέα χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο των Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, θέλοντας να μπει με το… δεξί στο νέο έτος.

Ο «Δικέφαλος» μπαίνει πλέον σε αγωνιστικό «mode», γνωρίζοντας ότι το Κύπελλο δεν συγχωρεί και πως το πρώτο ματς του 2026 απαιτεί συγκέντρωση, ένταση και καθαρό μυαλό από το πρώτο λεπτό.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν ανακοίνωσαν αποστολή, αλλά είναι σίγουρο ότι σ’ αυτή θα συμμετέχουν για πρώτη φορά τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η προπόνηση της Δευτέρας (05/01) είχε χαρακτήρα τελικής πρόβας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό, αλλά και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, στοιχείο που παραδοσιακά δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, με το βλέμμα να είναι περισσότερο στη διαχείρισή του ενόψει της συνέχειας. Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με ατομικό στο γήπεδο, ενώ οι Λούκα Ιβανούσετς και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.