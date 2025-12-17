Ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια, ενώ μέσω VAR ακυρώθηκε πέναλτι που είχε πάρει ο Νίκας.

Ο Παναθηναϊκός σε δύο περιπτώσεις άγγιξε ένα ακόμα γκολ κόντρα στην Καβάλα, ενώ κέρδισε, πέναλτι, αλλά η απόφαση άλλαξε μέσω VAR.

Στο 55' εκτέλεσε ο Βιλένα κόρνερ, έδιωξε η άμυνα της Καβάλας, ο Κώτσιρας έπιασε ένα τρομερό μακρινό σουτ, η μπάλα βρήκε πρώτα στο δοκάρι κι έπειτα στον Γιαννίκογλου και πήγε κόρνερ.

Στο 64' ο Νίκας κέρδισε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής Κόκκινος κλήθηκε στο VAR να εξετάσει τη φάση και τελικά έδειξε επιθετικό φάουλ στον μέσο του Παναθηναϊκού.

Στο 69' σε σέντρα του Μαντσίνι, η κεφαλιά του Νίκα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννίκογλου.