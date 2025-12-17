Ο Ολλανδός μέσος του Παναθηναϊκού Τόνι Βιλένα πήρε θέση βασικού στο ματς με την Καβάλα κι αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή έπειτα από 16 μήνες.

Ο Τόνι Βιλένα με τον Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ματς με την Καβάλα για το Κύπελλο.

Ο 30χρονος Ολλανδός μέσος έμεινε εκτός πλάνων κι από τον Αλόνσο κι από τον Βιτόρια, ενώ ούτε με τον Χρήστο Κόντη πήρε χρόνο συμμετοχής.

Με την έλευση του Μπενίτεθ αυτό έχει αλλάξει και ο έμπειρος χαφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους πράσινους έως το 2027, φόρεσε τη φανέλα του τριφυλλιού σε επίσημο ματς έπειτα από 16 μήνες!

Η τελευταία του, μέχρι σήμερα, συμμετοχή ήταν στις 18 Αυγούστου 2024. Τότε έπαιξε βασικός κι αντικαταστάθηκε στο 60' στην εντός έδρας ήττα από τον Αστέρα Aktor με 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Ο Βιλένα, μάλιστα, εμφανίστηκε στο ματς με την Καβάλα με κόκκινο μαλλί.

