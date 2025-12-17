Ο Ισπανός τεχνικός είναι που κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στον Ηρακλή.

Ο Ισπανός κόουτς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ηρακλή. Βασικοί είναι και ο Γιαζίτζι αλλά και ο Γιάρεμτσουκ. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό της League Phase του Κυπέλλου: Μπότης γκολκίπερ, στην άμυνα οι Ορτέγα, Καλογερόπουλος, Μάνσα και Ροντινέι, άξονας με Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Τσικίνιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Γιάρεμτσουκ.

