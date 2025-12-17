ΠΑΟΚ - Μαρκό: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Να ξεχάσει την ήττα από τον Ατρόμητο (2-0, 14/12) για τη Stoiximan Superleague και να πετύχει μια ευρεία νίκη έχει απόψε (17/12) ως στόχο ο ΠΑΟΚ.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχεται τη Μαρκό της Β' Κατηγορίας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής (εξ' αναβολής) του Κυπέλλου Ελλάδας και θέλει νίκη με τρία γκολ και πάνω (εκτός του 3-0), για να αποφύγει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του θεσμού, εφόσον φυσικά και οι Πειραιώτες τερματίσουν στην 1η θέση της League Phase.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1.
