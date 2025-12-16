Έβγαλε αποστολή ο Ολυμπιακός για τον Ηρακλή με αρκετές απουσίες αλλά και την επιστροφή του Ρέτσου στους εκλεκτούς του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή του για το Ολυμπιακός - Ηρακλής, τον εξ' αναβολής αγώνα της League Phase του Κυπέλλου. Σε αυτήν δεν βρίσκονται ονόματα παικτών όπως ο Μπιανκόν, ο Γκαρθία, ο Ζέλσον, ο Καμπελά αλλά και ο Ελ Καμπί. Η σημαντική επιστροφή είναι αυτή του Ρέτσου.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Μάνσα και Ρέτσος

Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι