Ολυμπιακός: Αποστολή για Ηρακλή με Ρέτσο και off Μπιανκόν και Ελ Καμπί
Ο Ισπανός τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή του για το Ολυμπιακός - Ηρακλής, τον εξ' αναβολής αγώνα της League Phase του Κυπέλλου. Σε αυτήν δεν βρίσκονται ονόματα παικτών όπως ο Μπιανκόν, ο Γκαρθία, ο Ζέλσον, ο Καμπελά αλλά και ο Ελ Καμπί. Η σημαντική επιστροφή είναι αυτή του Ρέτσου.
Η αποστολή ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Μάνσα και Ρέτσος
Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
