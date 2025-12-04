Αμέσως μετά τον τραυματισμό του Μόουζες Οντουμπάτζο, ο Μάρκο Νίκολιτς πήγε στον Άγγλο δεξιό μπακ, ο οποίος ήταν απαρηγόρητος στον πάγκο της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο χθεσινό ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena δεν μπόρεσε να κάνει τη διαχείριση που θα επιθυμούσε λόγω των αρκετών απουσιών που αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα.

Ένας από τους παίκτες της ΑΕΚ που προοριζόταν να πάρει ανάσες ήταν και ο Λάζαρος Ρότα που παίζει συνεχόμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Νίκολιτς να επιλέγει τον Μόουζες Οντουμπάτζο για το δεξί άκρο της άμυνας.

Όμως ο Άγγλος δεξιός μπακ της ΑΕΚ στάθηκε άτυχος καθώς στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης τραυματίστηκε και στο 10' έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Ρότα να περνάει στη θέση του.

Ο Οντουμπάτζο ήταν στενοχωρημένος μετά την αναγκαστική αλλαγή του στον πάγκο της ΑΕΚ καθώς περίμενε εδώ και καιρό την ευκαιρία του για να αγωνιστεί. Μάλιστα ο Νίκολιτς πήγε αμέσως προς το μέρος του για να τον παρηγορήσει, με τον 32χρονο δεξιό μπακ να εξηγεί στον Σέρβο τεχνικό τι συνέβη.