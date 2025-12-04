Λουτσέσκου: «Άλλο το παιχνίδι της Κυριακής…»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου υποστήριξε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο ενώ στο τέλος της συνέντευξης Τύπου άνοιξε συζήτηση και για τη διαιτησία.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρουμάνος προπονητής είπε αρχικά ότι… «ήταν ένα παράξενο παιχνίδι. Το αποτελέσματα κρίνονται από επεισόδια που γίνονται μέσα στον αγώνα σε αυτά τα παιχνίδια. Είχαμε τις ευκαιρίες με το πέναλτι, τον Βολιάκο, τον Μύθου και γενικώς ξεκινήσαμε καλά ενώ ο Άρης είχε μια καλή λειτουργία στο transition με μια επικίνδυνη φάση. Θεωρώ ότι είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, όσο είχαμε στο μυαλό μας να παίξουμε ποδόσφαιρο. Μετά μπήκαμε σ’ ένα παιχνίδι με μεγάλες μπάλες και σ’ ένα μοτίβο όπου η ομάδα μου θα έκανε ένα λάθος και θα έδινε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να το εκμεταλλευτεί. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έπαιξε καλύτερα, όχι όσον αφορά το στιλ παιχνιδιού αλλά με τον τρόπο αξιολόγησης καταστάσεων. Εμείς μείναμε από ενέργεια. Δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είχαμε σωστή αντίδραση, ίσως γιατί χάσαμε τις ευκαιρίες, ίσως επειδή ο Άρης έβαλε περισσότερη ένταση και το παιχνίδι πήγε περισσότερο στον έλεγχο του Άρη. Δεν είχαμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης. Ο Άρης ήλεγξε το παιχνίδι λόγω της στάσης του στο γήπεδο. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ουσιαστικά παίξαμε πέντε λεπτά αλλά πιέσαμε τον εαυτό μας δημιουργώντας ευκαιρίες. Είχαμε μια ευκαιρία με τον Μπάμπα και το γκολ που πετύχαμε. Στο τέλος θεωρώ ότι αξίζαμε να ισοφαρίσουμε. Αυτό είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα βάσει των ευκαιριών που είχαμε».

Σε ερώτηση για τη μη αντικατάσταση του Μπάμπα ενώ είχε πρόβλημα στην πλευρά του απάντησε ότι… «θα μπορούσε να συμβεί αλλά δεν είναι εύκολο για τους παίκτες οι οποίοι είναι επιβαρυμένοι με διαδοχικούς αγώνες σε έξι λίγες ημέρες και να μην είναι στην καλύτερα μέρα τους. Το παιχνίδι δεν είχε χαρακτήρα τελικού αλλά ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Μπορεί το μυαλό του παίκτη να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση. Ο Μπάμπα μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα με τη Λιβαδειά και τα είχε πάει καλά για να πάρουμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολο. Είπα ότι ο Άρης είχε καλύτερες αξιολογήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις όπου η μπάλα ήταν στο δικό μας τρίτο, ο Μπάμπα ήταν ψηλά. Είναι ένας παίκτης με πολλά χαρίσματα. Δεν τον βγάζεις απλά έξω γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει την καθοριστική ενέργεια και ειδικά όταν έχεις την πολύ καλή χημεία με τον Τάισον».



Σχετικά με το αν περιμένει ίδιο παιχνίδι και την ερχόμενη Κυριακή είπε ότι… «καταρχάς παίζουμε στην Τούμπα και το παιχνίδι είναι διαφορετικά τόσο για εμάς όσο και για τον Άρη. Στο πνευματικό κομμάτι περιμένω διαφορετικά πράγματα. Συνολικά όμως, από πλευράς ποδοσφαιρικών ιδεών, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό».

Ρωτήθηκε για τη διαιτησία και για την ακρίβεια για το ότι επιλέχθηκε Έλληνας διαιτητής κι αν θα έπρεπε να είχε αποβληθεί ο Χαλτσίδης. «Δε νομίζω ότι ο Άρης ήταν σε φάση μετάβασης αλλά στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχω άποψη για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε, αν χτύπησε το κεφάλι του παίκτη. Στη δεύτερη φάση δεν είμαι σίγουρος ότι ο Άρης είναι σε φάση μετάβασης. Για την κάρτα που δέχθηκε, άλλο να πας με το πόδι ψηλά και να χτυπήσεις το κεφάλι κι άλλο να βάλεις ο παίκτης το κεφάλι του. Το παιχνίδι της σεζόν 2023-24 που ήταν Έλληνας διαιτητής δεν είχαμε κάνει κανένα σχόλιο Για τη δεύτερη φάση δεν έχω άποψη. Δεν είναι όμως σε φάση μετάβασης για τον Άρη. Συνολικά για τους Έλληνες διαιτητές που με ρωτήσατε… δεν διαχωρίζω βάσει εθνικότητας» και καθώς η συζήτηση - με έναν δημοσιογράφο - συνεχίστηκε απάντησε ότι… «Γενικώς υπάρχει μια αναστάτωση στις τάξεις του Άρη κι αυτό δεν τον βοηθά να εξελιχθεί ενώ έχει καλούς παίκτες», με τον δημοσιογράφο να διευκρινίζει ότι δεν εκπροσωπεί τον Άρη αλλά τον εαυτό του.