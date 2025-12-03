Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο 67' να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Κηφισιά με τον Μπακασέτα να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» πίεζαν από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου χωρίς όμως να καταφέρνουν να απειλήσουν την εστία των φιλοξενουμένων.

Αυτό έγινε στο 65' όταν ο Ίνγκασον ανατράπηκε από τον Μαϊντάνα μέσα στην περιοχή. Ο Φωτιάς έδωσε αμέσως πέναλτι και για τα επόμενα δύο λεπτά είχαμε εξέταση της φάσης όχι μόνο αν υπήρξε η όχι ανατροπή, αλλά και αν όλα ξεκίνησαν από οφσάιντ των «πράσινων».

Ο VARίστας δεν φώναξε τον Φωτιά να δει πάλι την φάση όπερ σημαίνει πως συμφωνούσε για την ανατροπή, οφσάιντ δεν υπήρξε και έτσι δόθηκε η εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι εκτέλεσε στο 67' ο Τάσος Μπακασέτας μετά τα δύο συνεχόμενα χαμένα του Σφιντέρσκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0.