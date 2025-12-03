Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Ζοάο Μάριο έκανε το 2-0 έπειτα από ασίστ του Ρομπέρτο Περέιρα.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αργεντινός χαφ άνοιξε το σκορ και έεδωσε ασίστ για το 2-0. Στο 61ο λεπτό ο Πένραϊς έκανε την κάθετη, ο Περέιρα γύρισε την μπάλα και ο Ζοάο Μάριο πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο για το 2-0.

Πρώτο γκολ του Πορτογάλου χαφ στη 13η εμφάνιση του με τον Δικέφαλο στο στήθος.