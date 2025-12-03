ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ασίστ ο σκόρερ Περέιρα, 2-0 ο Ζοάο Μάριο
Ο Ρομπέρτο Περέιρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Αργεντινός χαφ άνοιξε το σκορ και έεδωσε ασίστ για το 2-0. Στο 61ο λεπτό ο Πένραϊς έκανε την κάθετη, ο Περέιρα γύρισε την μπάλα και ο Ζοάο Μάριο πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο για το 2-0.
Πρώτο γκολ του Πορτογάλου χαφ στη 13η εμφάνιση του με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.