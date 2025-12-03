ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ασίστ ο Καλοσκάμης, 1-0 ο Περέιρα
Ο Ρομπέρτο Περέιρα έβαλε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στο 19ο λεπτό ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε το γύρισμα από τα δεξιά προς τον Αργεντινό, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, όμως αυτή η επαφή ήταν αρκετή για να αποφύγει τον Κωνσταντίνο Κωστούλα και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Νίκο Χριστογεώργο για το 1-0.
Δεύτερο γκολ του Περέιρα με τον Δικέφαλο στο στήθος και δεύτερη ασίστ του Καλοσκάμη, με τα κιτρινόμαυρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.