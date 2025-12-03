Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ρομπέρτο Περέιρα άνοιξε το σκορ, έπειτα από ασίστ του Δημήτρη Καλοσκάμη.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα έβαλε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 19ο λεπτό ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε το γύρισμα από τα δεξιά προς τον Αργεντινό, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, όμως αυτή η επαφή ήταν αρκετή για να αποφύγει τον Κωνσταντίνο Κωστούλα και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Νίκο Χριστογεώργο για το 1-0.

Δεύτερο γκολ του Περέιρα με τον Δικέφαλο στο στήθος και δεύτερη ασίστ του Καλοσκάμη, με τα κιτρινόμαυρα.