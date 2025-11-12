Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου ορίστηκε τόσο νωρίς για το Κύπελλο Ελλάδος αλλά υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που συνέβη αυτό.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στις 13:00 στις 3/12.

Αν μη τι άλλο μιλάμε για μία πρωτόγνωρη ώρα σε αγώνα των «ερυθρολεύκων» που θυμίζει την εποχή που έπαιξε εκτός έδρας με τη Ρουμπίν Καζάν για το Europa League ωστόσο υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που συνέβη αυτό.

Αρχικά, το ματς πήγε τόσο νωρίς για καθαρά τηλεοπτικούς λόγους και έπειτα για να χωρέσουν στο πρόγραμμα όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται γιατί δεν έβγαινε να διεξαχθούν διαφορετική μέρα.

Να τονίσουμε ότι εκείνη τη μέρα, έχουν προγραμματιστεί συνολικά οκτώ ματς (!) μεταξύ των οποίων είναι το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ και οι μάχες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

03/12/2025, 13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

03/12/2025, 17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)

03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)