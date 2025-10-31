Ο Ράφα Μπενίτεθ αιφνιδίασε το κοινό στη συνέντευξη Τύπου θέλοντας να μάθει... περισσότερα για το αναψυκτικό που είχε μπροστά του!

Μόλις μία εβδομάδα πέρασε από την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Διάστημα αρκετό, ωστόσο, για να αντιληφθεί κανείς όσα χαρακτηριστικά συνοδεύουν τον πολύπειρο Ισπανό coach στην πλούσια καριέρα του.

Ένα από αυτά έχει να κάνει με τη μεθοδικότητα. Την έμφαση στη λεπτομέρεια, την ανάλυση, τη σωστή προετοιμασία των ομάδων του και την ενημέρωση για ό,τι περνάει από τα χέρια και τα μάτια του.

Όλα αυτά τα στοιχεία του άλλοτε τεχνικού των Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Νάπολι έλαμψαν με έναν… απρόσμενο τρόπο στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Τριφυλλιού επί του Ατρομήτου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ έκλεισε τον γύρο των απαντήσεων στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με μια δική του ερώτηση. Συγκεκριμένα, θέλησε να μάθει περισσότερα για το αναψυκτικό που βρήκε στη θέση του και δοκίμασε, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μία ερώτηση. Αυτό εδώ είναι χορηγός της ομάδας ή της Λίγκας; Είναι καλό!»

Ο λόγος φυσικά για τη ΒΙΚΟΣ COLA, το κορυφαίο ελληνικό αναψυκτικό που όπως φάνηκε ενθουσίασε τον Ισπανό coach, ο οποίος δεν έχασε ευκαιρία να το τονίσει με το χιούμορ και την οξυδέρκεια του.

Μάλιστα, μόλις οι δημοσιογράφοι αποφάνθηκαν πως επρόκειτο για τη ΒΙΚΟΣ COLA, τους απάντησε λέγοντας «Ευχαριστώ Πολύ» στα ελληνικά!

Δείτε το απόσπασμα από το 10:14