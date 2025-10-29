Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την επικράτηση του Παναθηναϊκού με 1-2 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας με 1-2 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με το τέρμα του Μπάκου, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με τα γκολ των Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς έκανε την ανατροπή και έφυγε νικηφόρα από το Περιστέρι.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: