Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έφυγε με τη νίκη από την Ηλιούπολη. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Το γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στο 96' ήταν αυτό που λύτρωσε την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη, με τους κιτρινόμαυρους να φεύγουν με το διπλό (0-1) κάνοντας το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε το τέρμα του Καλοσκάμη στο φινάλε που έκρινε το ματς υπέρ της Ένωσης και τις καλύτερες στιγμές από το ματς των κιτρινόμαυρων με την Ηλιούπολη: