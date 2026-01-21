Παίκτης της Ηλιόπολης είναι και με τη βούλα ο αδερφός του άλλοτε μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, Τζούντα όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Η Ηλιούπολη συνεχίζει δυναμικά τις μεταγραφικές της κινήσεις και προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη με γνώση της ελληνικής Super League 2 και διεθνή εμπειρία. Ο Τζούντα Γκαρσία, αδερφός του Λιβάι Γκαρσία, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην επιθετική γραμμή των «κυανέρυθρων».

Ο 25χρονος εξτρέμ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκου στην ΑΕΚ Β μέτρησε 77 συμμετοχές, 9 γκολ και 3 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Αλβανία με την Παρτιζάνι και νωρίτερα στην Ινδία με τη NEROCA και πλέον θα φορά τη φανέλα της Ηλιούπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την απόκτηση του Judah García.

Ο Judah García κατάγεται από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, γεννημένος 24/10/2000 και αγωνίζεται ως εξτρέμ.

Ο έμπειρος επιθετικός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του με την ομάδα Point Fortin, πριν αγωνιστεί στην Ινδία με τη NEROCA FC. Το 2021 μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου φόρεσε τη φανέλα της AEK B στην Super League 2, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η αλβανική FK Partizani.

Στο διεθνές επίπεδο, ο Judah έχει συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Trinidad & Tobago, μετρώντας 15 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του και στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες (U20, U22).

Judah, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».