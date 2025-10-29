Εκτός του τραυματισμού του Χαμζά Μεντίλ και της κάκωσης στο γόνατο, σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Τάσος Δώνης καθώς ο έμπειρος επιθετικός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με το Αιγάλεω νιώθοντας ενοχλήσεις.

Η αυριανή (30/10) μέρα θα δείξει τον αριθμό των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών του Άρη ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (3/10, 20:00) με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Ο Χαμζά Μεντίλ ούτως ή άλλως θα πρέπει να θεωρείται «εκτός» καθώς ακόμη κι αν οι εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί δεν δείξουν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό της κάκωσης στο γόνατο, θεωρείται δύσκολο να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Πρόβλημα υπάρχει όμως και με τον Τάσο Δώνη ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις μετά τη νίκη επί του Αιγάλεω και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αύριο θα φανεί επίσης η διαθεσιμότητα των Φαμπιάνο, Γαλανόπουλου, Πέρεθ και Μισεουί οι οποίοι θα επιχειρήσουν να προπονηθούν σε έντονους ρυθμούς.