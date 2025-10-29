Άρης: Υποβάλλεται σε εξετάσεις ο Χαμζά Μεντίλ
Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την πρώτη διάγνωση για τον Χαμζά Μεντίλ ο οποίος υπέστη κάκωση στο γόνατο στο ξεκίνημα του αγώνα με το Αιγάλεω και το διάστημα της απουσίας του θα προσδιοριστεί έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας νίκη επί του Αιγάλεω στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση και για την ακρίβεια την κάκωση στο γόνατο. Με την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη, ο Μαροκινός αριστερός full back θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος αυτής αλλά και το διάστημα της απουσίας του από τη δράση.
