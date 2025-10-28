Αστέρας Τρίπολης: Με Αλάγκμπε αλλά χωρίς Άλχο στη Λιβαδειά

Βασίλης Μπαλατσός
Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για τον εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό για την 3η αγωνιστική της Leauge Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (29/10, 18:30).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Leauge Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο το Λεβαδειακό. Ο Κρις Κόουλμαν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νικολάι Άλχο, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, πέρασε από εξετάσεις κι αναμένονται τα αποτελέσματα τους.

Από εκεί και πέρα εκτός είναι για αποφόρτιση ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ στην αποστολή επιστρέφουν Τσιντώτας, Σιλά και Αλάγκμπε.

Η αποστολή τoυ Αστέρα AKTOR

Τσιντώτας, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.

