O Γεβγένι Γιαμπλόνσκι λόγω της αναβολής του αγώνα με τον Ολυμπιακό θα χάσει το ματς του Αστέρα AKTOR με την ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Ο Γεβγένι Γιαμπλόνσκι δε βοήθησε τον Αστέρα AKTOR να γλιτώσει τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας στο πρώτο ματς του 2026, καθώς αποβλήθηκε στο πρώτο μέρος του μονού αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα 28 λεπτών (12'-40').

Ο διεθνής Λευκορώσος χαφ είχε δηλωθεί ήδη να εκτίσει την ποινή καρτών του στο ματς πρωταθλήματος με τους Κρητικούς στο Ηράκλειο και συνεπώς βάσει κανονισμού η τιμωρία του για την αποβολή με κόκκινη κάρτα θα μεταφερθεί για το αμέσως επόμενο ματς πρωταθλήματος.

Αυτό σημαίνει πως ο έμπειρος μέσος θα έχανε το ματς με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη, όμως από τη στιγμή που οι Πειραιώτες άσκησαν το δικαίωμα της αναβολής τους, λόγω ευρωπαϊκού αγώνα, θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του στο ματς της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Στο ματς με τον Δικέφαλο δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του ο Τόμπι Αλάγκμπε, ενώ κόντρα στους Ερυθρόλευκους είχαν δηλωθεί πριν τη διακοπή ο Μούμο Μουνιόθ και ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος.