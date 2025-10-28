Με πολλές απουσίες θα ταξιδέψει ο Άρης στην Καρδίτσα για το ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω. Εκτός με ενοχλήσεις Μισεουί και Γαλανόπουλος.

Με πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με το Αιγάλεω στην Καρδίτσα (29/10, 15:00), για την 3η αγωνιστική της Leauge Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Φαμπιάνο, Μάρντιν Φρίντεκ, Ντουντού, Τίνο Καντεβέρε και Σωκράτης Διούδης, όπως και ο ανέτοιμος Κάρλες Πέρεθ. Από εκεί και πέρα εκτός έμειναν προληπτικά ο Κώστας Γαλανόπουλος και ο Γκάμπριελ Μισεουί, λόγω ενοχλήσεων.

Η αποστολή του Άρη

Μάικιτς, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Πέδρο Άλβαρο, Σάντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Γκνινγκ, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Χαρούπας.