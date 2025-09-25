Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει 10.000 ευρώ για τα σπασμένα καθίσματα των οπαδών του στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Τσουχτερό πρόστιμο στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ.

Ο Δικέφαλος για τα 20 σπασμένα καθίσματα στο ματς με τον Λεβαδειακό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα πληρώσει 10.000 ευρώ, ενώ δεν υπήρξαν κυρώσεις για έναν οπαδό του.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της, τις αναφορές της Δ/νσης Αστυνομίας Βοιωτίας, από τις οποίες προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα, που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς στις 17/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Βetsson, περιόδου 2025-2026, διαπιστώθηκε φαινόμενο βίας και ειδικότερα το σπάσιμο είκοσι (20) πλαστικών καθισμάτων στη Θύρα 4 από τους εκεί φιλοξενούμενους φιλάθλους του ΠΑΟΚ,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 22/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

2) Αφού έλαβε υπόψη της, τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, καθώς και την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, αναφορικά με τον αγώνα που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ στις 170/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, περιόδου 2025-2026, απάλλαξε με την υπ’ αριθμό 23/2025 Απόφασή της, ανήλικο φίλαθλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για φθορά ενός πλαστικού καθίσματος.

Μη εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».