ΠΑΟΚ: «Η Οβιέδο ρώτησε για Γιακουμάκη», σύμφωνα με τον Μέρλο
Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου είναι προ των πυλών και ήδη τα «σενάρια»... δίνουν και παίρνουν. Ένα από αυτά έρχεται από τον Θέσαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος «συνέδεσε» τον δανεικό από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ, Γιώργο Γιακουμάκη, με την Οβιέδο.
Σύμφωνα με τον ειδικό στην αγορά της λατινικής αγοράς δημοσιογράφο η 19η ομάδα της φετινής La Liga έκανε διερευνητική κρούση στους Μεξικάνους για τον Έλληνα φορ. Όπως ανέφερε ο Μέρλο η Κρουζ Αζούλ είναι πρόθυμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η πρόταση είναι καλή.
🚨Oviedo averiguó condiciones por Giorgos Giakoumakis.December 24, 2025
*️⃣Si la propuesta es buena, Cruz Azul se encuentra dispuesto a negociarlo. pic.twitter.com/jI5JTimr09
Ο 31χρονος Ηρακλειώτης επιθετικός αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στους Θεσσαλονικείς μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Το deal των Ασπρόμαυρων με τους Μεξικάνους προβλέπει οψιόν αγοράς της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν είναι υποχρεωτική.
Στην επιστροφή του στα μέρη μας ο Γιακουμάκης μετράει 20 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, με 9 γκολ και 1 ασίστ.
Η Οβιέδο ανέβηκε φέτος στη La Liga και μετά από 17 παιχνίδια είναι στην προτελευταία θέση με 11 βαθμούς (ρεκόρ 2-5-10) κα είναι στο -5 από τη 17η Βαλένθια. Δεδομένα οι Ισπανοί χρειάζονται επιθετική ενίσχυση, καθώς έχουν τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος τους, με ενεργητικό μόλις 7 γκολ.
