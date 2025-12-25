«Το ποσό που θέλει η Κρουζ Αζούλ για να δώσει τον Γιακουμάκη»

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από το Μεξικό, αυτά είναι τα χρήματα που θέλει να βγάλει η Κρουζ Αζούλ από τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Η ιστοσελίδα «wdeportes» από το Μεξικό ανέφερε πως η Κρουζ Αζούλ δεν βιάζεται να παραχωρήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη, που αγωνίζεται ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, στην χειμερινή μεταγραφή περίοδο.

Αφορμή για το ρεπορτάζ αυτό στάθηκε το ενδιαφέρον που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες από την ισπανική Οβιέδο. Ο Έλληνας φορ έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο με το κλαμπ του Μεξικό μέχρι το καλοκαίρι του 2028, όμως εκείνοι θα προτιμούσαν να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι για να τον πουλήσουν.

Θέλουν να πάρουν πίσω όλα τα χρήματα που έδωσαν για να τον κάνουν δικό τους και γι' αυτό και αξιώνουν ένα ποσό στα 10 εκατ. δολάρια, που είναι αρκετά υψηλό. Η στάση τους αυτή θα μπορούσε να αλλάξει μονάχα αν ερχόταν μία πολύ καλή πρόταση, υπό τον φόβο και μίας πιθανής επιλογής του ΠΑΟΚ να εξασκήσει την οψιόν των 5 εκατ. ευρώ που έχει, αν δει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για κείνον.

O Γιώργος Γιακουμάκης έχει πραγματοποιήσει φέτος 20 συμμετοχές σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.200 λεπτά που έχει αγωνιστεί.