«Η Οβιέδο θέλει τον Γιακουμάκη από τώρα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, το ενδιαφέρον της Οβιέδο για τον Γιακουμάκη αφορά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Τι κι αν ο Γιώργος Γιακουμάκης αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, φαίνεται πως αυτό δεν πτοεί την Οβιέδο. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) έγινε γνωστό από τον Λουίς Σέζαρ Μέρλο πως η ισπανική ομάδα ρώτησε την Κρουζ Αζούλ για τον Έλληνα επιθετικό.

Φαίνεται τελικά πως η ερώτηση αυτή είχε να κάνει με την χειμερινή μεταγραφική περίοδο και όχι το καλοκαίρι, όπως ήταν η αρχική εντύπωση, όπως διευκρίνισε ο Μεξικανός ρεπόρτερ του Fox Sports, Ντέιβιντ Εσπινόσα.

Εκείνος ανέφερε ότι η Οβιέδο θέλει να κάνει από τώρα δικό της τον Γιώργο Γιακουμάκη, θέλοντας να πείσει την Κρουζ Αζούλ να διακόψει τον δανεισμό του από τον «δικέφαλο του βορρά» και να της τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή.

Προφανώς ακόμη δεν έχει υπάρξει ούτε καν κάποια προφορική συμφωνία αναφορικά με τι ποσό θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Η Οβιέδο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 17η θέση της La Liga και μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Σημειωτέον ανήκει στο ίδιο ιδιοκτησιακό γκρουπ με την μεξικανική Πατσούκα.