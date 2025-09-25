Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά και τη νίκη του Ηρακλή επί της Ηλιούπολης και την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη νίκη του Ηρακλή επί της Ηλιούπολης. ΑΕΚ, ΟΦΗ, Άρης και Λεβαδειακός έκαναν το 2/2 και είναι στην πρώτη τετράδα.

Ο Ολυμπιακός, παράλληλα, κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως στη δεύτερη αγωνιστική δεν αγωνίστηκαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, λόγω των υποχρεώσεων τους στο Europa League κι αμφότεροι θα παίξουν στην «έξτρα» (5η) αγωνιστική, στην οποία θα δώσουν ματς και οι Πειραιώτες.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επίσης δεν έπαιξε, στην 1η αγωνιστική του θεσμού, λόγω της πρεμιέρας του Champions League.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 1-1

Άρης - Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 1-1

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 0-1

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 1-2

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ηρακλής - Ηλιούπολη 1-0

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10. Ηρακλής 3 (1-0) *

11.Κηφισιά 2 (2-2)

12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

14. Μαρκό 1 (2-3)

15. Καβάλα 1 (1-4)

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο



To πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

Αιγάλεω – Άρης

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διάστημα 28-30 Οκτωβρίου, όμως ακόμα δεν έχουν οριστεί από την ΕΠΟ.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Ποιες ομάδες προκρίνονται

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.