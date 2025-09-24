Παντελίδης: «Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι ή όχι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι εύστοχος»
Ο Σάββας Παντελίδης στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV μετά το 1-2 από τον Ολυμπιακό με τον Αστέρα AKTOR στάθηκε σε συγκεκριμένα δεδομένα.
Ο Σάββας Παντελίδης στις τηλεοπτικές του τοποθετήσεις μετά το Αστέρας - Ολυμπιακός (1-2) επισήμανε μεταξύ άλλων: «Πληρώνουμε το α' μέρος ή τη φάση του πέναλτι; Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι ή όχι. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι αρκετά εύστοχος. Κάθε μέρα είναι απαιτητική».
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
