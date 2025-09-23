Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης του Άρη με τη Μαρκό ο τερματοφύλακας Φατιόν αποβλήθηκε και μέχρι το τέλος του ματς υπεασπίστηκε την εστία ο χαφ Φατιόν.

Η Μαρκό δεν ολοκλήρωσε απλά το παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχοντας παίκτη λιγότερο, καθώς αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας της με απευθείας κόκκινη κάρτα και μέχρι τέλος υπερασπίστηκε την εστία «on-field» ποδοσφαιριστής.

Στο 80ο λεπτό ο Μορόν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Αυγερινός βγήκε μακριά από την εστία του για να τον κόψει και ο διαιτητής Κόκκινος του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση, όμως ούτως ή άλλως δεν υπήρχε VAR, ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφαασης.

Από τη στιγμή που ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε κλείσει τις αλλαγές του τα γάντια και την ευθύνη του τερματοφύλακα πήρε ο χαφ Άντονι Φατιόν. Ο 34χρονος μέσος δεν δέχτηκε γκολ και η ομάδα του έχασε με 1-0, το οποίο είχε διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος.