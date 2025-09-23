Βόλος: Χωρίς τέσσερις κόντρα στον Ατρόμητο
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9, 15:00). Ο Χουάν Φεράντο εκτός από τους γνωστούς απόντες Τσοκάνη και Πίντσι, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή των Θεσσαλών ούτε τους Φορτούνα και Τζόκα.
Η αποστολή του Βόλου
Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λεγκίσι, Λάμπρου, Κύρκος, Ασεχνούν, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.