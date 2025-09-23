Η αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9, 15:00). Ο Χουάν Φεράντο εκτός από τους γνωστούς απόντες Τσοκάνη και Πίντσι, δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή των Θεσσαλών ούτε τους Φορτούνα και Τζόκα.

Η αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λεγκίσι, Λάμπρου, Κύρκος, Ασεχνούν, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.