Ταμπόρδα στο Gazzetta: «Να συνηθίσω στον ρυθμό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της» (vid)

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στο Gazzetta μετά το ντεμπούτο του κόντρα στην Athens Kallithea και τόνισε πως θέλει να προσαρμοστεί όσο γρηγορότερα γίνεται για να βοηθήσει την ομάδα.

Το ντεμπούτο με την φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος έκανε ο Βισέντε Ταμπόρδα στον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν με 1-0 σε αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και έπαιξε μέχρι το 58ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν και πέρασε στην θέση του ο Άνταμ Τσέριν, αφήνοντας καλές εντυπώσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και την διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε με τον αντίπαλο.

Ήταν αρκετά κινητικός και ορεξάτος, κάτι που θα πει κανείς πως είναι φυσιολογικό, αφού ήταν το ντεμπούτο του, όμως μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα ματς με ομάδα χαμηλότερου επιπέδου, με την όποια χαλάρωση μπορεί να επιφέρει αυτό, το οποίο γίνεται εν μέσω μίας δύσκολης κατάστασης.

Έδειξε να διαθέτει καλό vision περνώντας και κάποιες καλές κάθετες πάσες ενώ ταυτόχρονα μπορούσε να γίνεται συχνά απειλητικός, ασχέτως αν δεν κατάφερε τελικά να σκοράρει στις ευκαιρίες που είχε. Η τεχνική του δείχνει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όπως και οι επαφές του με την μπάλα καθώς και η ένταση που βγάζει στο παιχνίδι του.

Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα στο Gazzetta μετά το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό#pao #paofc pic.twitter.com/A695qg3Ywj — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2025

«Η προσαρμογή είναι πολύ καλή, να συνηθίσω λίγο τον ρυθμό»

Μετά το τέλος του αγώνα που έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα, μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στο πρώτο του διάστημα στην ομάδα. Αφού σχολίασε την αναγκαιότητα της νίκης στον αγώνα αυτόν, τόνισε πως αισθάνεται καλά που βρίσκεται στους «πρασίνους» και την Ελλάδα και είναι χαρούμενος γι' αυτό.

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Χρειαζόμασταν τη νίκη και το κάναμε. Τώρα κάναμε ένα μεγάλο βήμα για αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα παιχνίδια».

Όσον αφορά την κατάστασή του εκείνος εξήγησε πως η προσαρμογή του είναι αρκετά καλή, όμως τα παιχνίδια είναι αρκετά έντονα και γι' αυτό θέλει ακόμα λίγο για να συνηθίσει τον ρυθμό, κάτι που ελπίζει να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

«Η προσαρμογή μου είναι πολύ καλή. Θεωρώ πως τα παιχνίδια είναι πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνηθίσω τον ρυθμό, αλλά ελπίζω να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν γρηγορότερα τόσο στην ομάδα όσο και στα παιχνίδια».

Αφότου καταφέρει να έρθει στην κατάσταση που θέλει, ο βασικός στόχος του είναι να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και θα φροντίσει να προπονηθεί σκληρά για να μπορέσει να προσφέρει όσο περισσότερο γίνεται.

